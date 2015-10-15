أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا..انتخاب مجلس إدارة جديد لنادى تدريس جامعة القاهرة خلفا لمجلس الإخوان

Google+ Print
غدا..انتخاب مجلس إدارة جديد لنادى تدريس جامعة القاهرة خلفا لمجلس الإخوان غدا..انتخاب مجلس إدارة جديد لنادى تدريس جامعة القاهرة خلفا لمجلس الإخوان
أعلن نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، انعقاد الجمعية العمومية للنادى لإجراء الانتخابات لمجلس إدارة جديد للنادى خلفا للمجلس القديم "المنتمى أغلب أعضاؤه لجماعة الإخوان"، غدا الجمعة بكلية الحقوق بالجامعة لانتخاب 15 عضوا لمجلس الإدارة بالكامل.

وقال النادى، فى بيان له على موقعه الرسمى على الإنترنت، إن أعضاء النادى يمكنهم التصويت فى انتخابات الجمعية بعد الساعة الثالثة طبقاً لفتوى الشئون الاجتماعية.

وكان مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة تقدم باستقالته للشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة بعد خلاف حاد نشب بينه وبين الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، على أموال تحصل عليها النادى وطلبته إدارة الجامعة بردها ولم يعترف النادى بأحقية الجامعة فى ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل