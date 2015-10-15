غدا..انتخاب مجلس إدارة جديد لنادى تدريس جامعة القاهرة خلفا لمجلس الإخوان

أعلن نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، انعقاد الجمعية العمومية للنادى لإجراء الانتخابات لمجلس إدارة جديد للنادى خلفا للمجلس القديم "المنتمى أغلب أعضاؤه لجماعة الإخوان"، غدا الجمعة بكلية الحقوق بالجامعة لانتخاب 15 عضوا لمجلس الإدارة بالكامل.

وقال النادى، فى بيان له على موقعه الرسمى على شبكة الإنترنت، إن أعضاء النادى يمكنهم التصويت فى انتخابات الجمعية بعد الساعة الثالثة طبقاً لفتوى الشئون الاجتماعية.

وكان مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة تقدم باستقالته للشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة بعد خلاف حاد نشب بينه وبين الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، على أموال تحصل عليها النادى وطلبته إدارة الجامعة بردها ولم يعترف النادى بأحقية الجامعة فى ذلك.