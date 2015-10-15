محمد فرج عامر: الإخوان أبلغونى بنيتهم فى السيطرة على سموحة والأهلى بالقوة

قال محمد فرج عامر مرشح قائمة "فى حب مصر "، إن نادى سموحة واجه جماعة الإخوان الإرهابية خلال حكمها للبلاد: "إحنا شفنا الويل خلال حكم الإخوان الإرهابية، فوجئت بقدوم القيادى الإخوانى على عبد الفتاح إلى منزلى وقال لى إحنا قررنا ناخد نادى سموحة ونادى الأهلى وأنا لست فى زيارة شخصية لكنى باحترمك فجيت لك البيت لأبلغك القرار.

وأضاف فرج عامر خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن حيلهم لم تفلح فى السيطرة على النادى وتصدى لهم الأعضاء بعدما عرفوا نواياهم، وتابع: "نادى سموحة أول من هتف بإسقاط حكم المرشد".