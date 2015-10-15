بالفيديو.. عزمى مجاهد مهاجما الفنانة انتصار: "مش لاقية راجل يلمها"

شن عزمى مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد كرة القدم المصرى، هجوماً عنيفا على الفنانة انتصار بعد تصريحاتها الأخيرة عن مشاهدة الأفلام الإباحية، قائلاً: "اللى بتقوله ده انحلال وفجور وشذوذ فكرى، وانتصار مش لاقية راجل يلمها، واللى بتقدمه دعارة إعلامية، إزاى تتهم 40% من زوجات مصر بالشذوذ".

وأضاف "مجاهد" فى برنامجه "الملف" على قناة "العاصمة": "اللى بتقوله انتصار فجور وقلة أدب.. الناس فقدت الحياء خلاص، وهل البرامج دى مفيش رقابة عليها، برقع الحياء ده مش موجود خلاص؟ هل يعقل اتهام سيدات مصر المتزوجات بالخيانة؟".

موضوعات متعلقة..

>بالفيديو.. انتصار بـ"نفسنة": 70% من الرجال يشاهدون أفلاما إباحية