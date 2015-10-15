أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. عزمى مجاهد مهاجما الفنانة انتصار: "مش لاقية راجل يلمها"

Google+ Print
بالفيديو.. عزمى مجاهد مهاجما الفنانة انتصار: "مش لاقية راجل يلمها" بالفيديو.. عزمى مجاهد مهاجما الفنانة انتصار: "مش لاقية راجل يلمها"
شن عزمى مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد كرة القدم المصرى، هجوماً عنيفا على الفنانة انتصار بعد تصريحاتها الأخيرة عن مشاهدة الأفلام الإباحية، قائلاً: "اللى بتقوله ده انحلال وفجور وشذوذ فكرى، وانتصار مش لاقية راجل يلمها، واللى بتقدمه دعارة إعلامية، إزاى تتهم 40% من زوجات بالشذوذ".

وأضاف "مجاهد" فى برنامجه "الملف" على قناة "العاصمة": "اللى بتقوله انتصار فجور وقلة أدب.. الناس فقدت الحياء خلاص، وهل البرامج دى مفيش رقابة عليها، برقع الحياء ده مش موجود خلاص؟ هل يعقل اتهام سيدات مصر المتزوجات بالخيانة؟".

موضوعات متعلقة..
>بالفيديو.. انتصار بـ"نفسنة": 70% من الرجال يشاهدون أفلاما إباحية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر