الأمير علي بن الحسين يعارض فكرة تأجيل انتخابات رئاسة الفيفا

(إفي): أعرب الأمير الأردني على بن الحسين، المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء عن رفضه فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية لتلك المؤسسة والمزمع إجراؤها في 26 فبراير عام 20.

ويرى الأمير الأردني أن تأجيل الانتخابات من شأنه أن يبعث رسالة إلى العالم بأنه "لم يتم التعلم من الدروس السابقة".

ونشر مكتب الأمير الأردني بيانا قال فيه "إن تأجيل الانتخابات التي تم تحديدها من قبل، يعني تأخير التغييرات الضرورية، وسيتسبب في مزيد من عدم الاستقرار".

وأضاف، كما أن هذا الأمر سيبعث برسالة تأكيد على "استمرار الاتفاقيات المستترة التي أضرت كثيرا بسمعة الفيفا".

وبحسب رأي الحسين، "يجب إعطاء الفرصة للجنة القيم من أجل مواصلة العمل بقوة وفي الموعد المحدد لهذا".

وأبرز الأمير الحسين في بيانه أيضا "يجب أن تتذكر اللجنة التنفيذية للفيفا أن الاتحادات الوطنية لكرة القدم واللاعبين والمدربين والجماهير في جميع أنحاء العالم يشاهدون ما يحدث".

وكانت لجنة القيم بالفيفا قد أصدرت قرارا يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري بإيقاف جوزيف بلاتر، رئيس الفيفا، لمدة 90 يوما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، بدعوى ضلوعه في قضايا فساد داخل المنظومة الكروية الأكبر في العالم.

ومن ضمن الاتهامات الموجهة لبلاتر، 79 عاما، "دفع مبلغ بشكل غير قانوني" يقدر بنحو مليوني فرانك سويسري (نحو مليوني يورو) للفرنسي ميشيل بلاتيني-رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بداعي بعض الاستشارات التي قام بها في الفترة ما بين 1999 و2002 على الرغم من أن المبلغ تم دفعه في عام 2011 ، حسبما أفادت النيابة السويسرية في تحقيقاتها.

وعلى إثر هذا القرار، أعلن الاتحاد الدولي للعبة يوم الجمعة الماضي أنه دعا لعقد اجتماع غير عادي للمكتب التنفيذي يوم 20 أكتوبر/تشرين أول الجاري لمناقشة حالات الفساد التي استشرت مؤخرا في الاتحاد.

وطلب بعض أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا مثل البلجيكي ميتشل دو هوج والبحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقد اجتماع طارئ للمكتب لمناقشة إمكانية تأجيل موعد انتخابات رئاسة الفيفا.