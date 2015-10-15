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جواتيريز سيقاضي نيوكاسل بسبب ' المعاملة السيئة ' أثناء مرضه بالسرطان

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جواتيريز سيقاضي نيوكاسل بسبب ' المعاملة السيئة ' أثناء مرضه بالسرطان جواتيريز سيقاضي نيوكاسل بسبب ' المعاملة السيئة ' أثناء مرضه بالسرطان

(إفي): أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء بأن الأرجنتيني خوناس جوتييريز، لاعب ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، يعتزم مقاضاة ناديه السابق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بداعي المعاملة العنصرية التي تعرض لها بعدما تم تشخيص الإصابة التي عاني منها وقتها على أنها سرطان الخصية.

وسيطالب الدولي الأرجنتيني، 32 عاما، النادي الإنجليزي بدفع تعويض مادي له قدره مليوني جنيه إسترليني (نحو 2.7 مليون يورو) وفقا لما ينص عليه قانون المساواة البريطاني لعام 2010.

ونقلت صحيفة (ذا صن) البريطانية اليوم الأربعاء عن اللاعب قوله "يمكن ترجمة عدم تقدم نيوكاسل بعرض جديد لتجديد التعاقد على هذا النحو، لأنني لم أكن قد تعافيت بالكامل في ذلك الوقت" من المرض.

وكان خوناس قد مر بتجربة شخصية صعبة عندما اكتشف إصابته بمرض سرطان الخصية بعد إحدى المباريات بالدوري الإنجليزي موسم 2012-2013 وقرر على إثرها الخضوع لعملية جراحية في الأرجنتين لاستئصال الجزء الأيسر منها في شهر أكتوبر/تشرين أول عام 2013.

وترك اللاعب النادي الإنجليزي، بعد سبعة أعوام قضاها في أجواء "البريميير ليج"، بعد انتهاء تعاقده يوم 30 يونيو الماضي.

وأعلن نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني تعاقده مع اللاعب يوم 1 سبتمبر المنصرم.

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