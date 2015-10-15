انضمام بيكيه والبا وبارترا وبوسكيتس لتدريبات برشلونة

(إفي): انضم رباعي المنتخب الإسباني جيرارد بيكيه وجوردي البا ومارك بارترا وسيرخيو بوسكيتس اليوم لتدريبات فريق برشلونة الذي يواصل استعداداته لاستئناف منافسات الليجا بمواجهة رايو فايكوانو يوم السبت المقبل.

وبعد انضمام الحارس الالماني مارك اندري تير شتيجن الثلاثاء لتدريبات الفريق الكتالوني، عاد اليوم الرباعي الإسباني بعد مشاركتهم مع منتخب "لا روخا" في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2016.

وقاد مدرب البرسا لويس انريكي حصة تدريبة اليوم بمشاركة اللاعبين المتاحين بالفريق الاول بالاضافة إلى أربعة آخرين من الفريق الرديف.

ومن المقرر أن يعود للفريق غدا الكرواتي ايفان راكيتيتش والتركي اردا توران بعد تأهل منخبيهما إلى بطولة أوروبا، في حين سيكون البرازيلي داني الفيش والارجنتيني خافيير ماسكيرانو آخر عائدين للكتيبة الكتالونية.