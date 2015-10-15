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ضبط محاسب بشركة تأمين يزور خرائط مساحية بخاتم نقابة المهندسين

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ضبط محاسب بشركة تأمين يزور خرائط مساحية بخاتم نقابة المهندسين ضبط محاسب بشركة تأمين يزور خرائط مساحية بخاتم نقابة المهندسين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط محاسب بإحدى شركات التأمين الخاصة يقوم بتزوير خرائط مساحية مختومة بخاتم نقابة المهندسين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مباحث الأموال العامة بالمحافظة يفيد بورود معلومات بقيام محاسب يعمل بإحدى شركات التأمين الشهيرة، ويقيم ببندر الفيوم بتزوير خرائط مساحية مختومة بخاتم نقابة المهندسين، فتم تشكيل فريق بحث للتحرى حول المعلومات وأثبتت التحريات صحة المعلومات الواردة وتم ضبط المحاسب المتهم، الذى تبين أنه يدعى "عيد.ح" 28 سنة بحوزته 4 خرائط مساحية مختومة بخاتم نقابة المهندسين و3 أوراق بيضاء مختومة بخاتم نقابة المهندسين و3 أكلاشيه خاص بالمهندس "محمد.م.ع" صاحب مكتب استشارى وجهاز "لاب توب" بداخله لوجوهات خاصة بنقابة المهندسين ووزارة الرى وشركة التأمين التى يعمل بها، فتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 9904 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365