مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بالغربية

تفقد اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يرافقه اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية واللواء حاتم عبد الله - مساعد المدير للوحدات واللواء هشام والى مدير إدارة واللواء إبراهيم عبد الغفار - مدير إدارة البحث الجنائى والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق، خدمات تأمين المسجد الأحمدى لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفال بمولد العارف بالله، كما تفقد مساعد وزير الداخلية الشوارع الجانبية للمسجد وساحة الاحتفال بمنطقة سيجر.

وقام بتوجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت الهامة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.