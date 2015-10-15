ضبط ربة منزل حاولت تهريب حشيش وأقراص مخدرة لمسجون بقسم أول المحلة

تمكن الملازم أول حسين زكريا السقا الضابط بقسم أول المحلة من القبض على ربة منزل أثناء إشرافه على زيارة المسجونين بالقسم بعد محاولتها تهريب قطعة حشيش و40 قرصا مخدرا وهاتف محمول لمسجون فى قضية مخدرات.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة يفيد أثناء قيام الملازم أول حسين زكريا السقا، ضابط مناوب القسم بالإشراف على زيارة المسجونين بسجن القسم تمكن من ضبط "حورية.ع.ع" 21 سنة ربة منزل مقيمة بمنطقة الرجبى - دائرة القسم وبحوزتها (قطعة لمخدر الحشيش، و40 قرصا مخدرا وهاتف محمول) داخل الأطعمة أثناء حضورها لزيارة طارق متولى بدير أبو هيش المحبوس احتياطيا فى القضية رقم 10024 جنايات القسم لسنة 2010 (مخدرات)، وتم التحفظ على المضبوطات، وبسؤال المتهمة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد توصيلها للمسجون المذكور، وتحرر المحضر 12236 جنايات قسم أول المحلة، وتولت النيابة العامة التحقيق.