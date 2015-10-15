مصرع تلميذ تحت عجلات سيارة حكومية فى الإسماعيلية

لقى تلميذ بالصف الرابع الابتدائى مصرعه تحت عجلات سيارة حكومية تابعة لمجلس مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد بمصرع التلميذ (محمد أحمد السيد علام) 9 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائى تحت عجلات سيارة تابعة لمجلس مدينة القنطرة غرب قيادة المدعو ( ع.ع . ح) سائق بمجلس المدينة، وعقب الحادث قام السائق بتسليم نفسه لمركز شرطة القنطرة غرب وبسؤاله تبين أنه يحمل رخصة خاصة.

تم نقل التلميذ إلى ثلاجة مستشفى القنطرة غرب المركزى، والتحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة.