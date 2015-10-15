بالفيديو.. "الأبنودى" يحاور كمال الشناوى ونور الشريف فى تسجيل نادر

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبرفضائية "دريم" مجموعة من التسجيلات النادرة مع عمالقة الأدب والفكر والفن.

وكان من بين التسجيلات، لقاء للشاعر المصرى الكبير عبد الرحمن الأبنودى، يتقمص دور المحاور فى لقاء نادر مع الفنان الراحل، نور الشريف، حيث يتحدث الأخير عن نشأته وطفولته وعلاقته بعمه بعد وفاة والده، وعن "محمد جابر" الاسم الحقيقى لنور الشريف.

كما عرض الإعلامى فيديو نادر، للراحل عبد الرحمن الأبنودى، مع الكوميدى الساخر عزب شو، حيث يقلد الأخير صوت الأبنودى باللهجة واللكنة الصعيدية، بالإضافة للقاء يتحدث فيه الفنان الراحل، كمال الشناوى، للأبنودى عن نشأته وعلاقته بالفن وكيف استطاع اكتشاف نفسه بنفسه منذ أن كان طالباً.