فيروز وماجدة الرومى ونجلاء فتحى والزعيم فى تسجيلات نادرة بـ"العاشرة مساء"

اختص المخرج جميل المغازى، برنامج "العاشرة مساء" بمجموعة من التسجيلات النادرة مع عمالقة الأدب والفكر والفن، على رأسهم المطربة فيروز، والفنانة نجلاء فتحى، والفنان عادل إمام، يقول المغازى إنها تذاع لأول مرة.

وكشف "المغازى"، فى حواره الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، عن حوار الإعلامى مفيد فوزى، والفنان الكبير عادل إمام، بعد تصوير فيلم المنسى، يتحدث خلاله "الزعيم" عن خبراته الفنية التى تحصلها من العمل السينمائى، وعلاقته بأبنائه، فى تسجيل نادر يقول "المغازى" إنه تجاوز الساعتين.

كما عرض البرنامج أيضاً تسجيل نادر للفنانة القديرة، نجلاء فتحى تتحدث خلاله عن الجمال والفن، وتقول: "أستطيع لعب كل الشخصيات بشرط أن احبها، والمرأة تهتم بشكلها على الشاشة، وكما قالت والدتى، المرأة حبيبة المرأة وعدوة العجوز، وكل ممثلة لها شخصيتها المحببة التى يمكن أن تقدمها بصدق، وأنا أصبحت ممثلة مجتهدة بعد ما حبيت والحب بيعمل شخصية".

وفى فيديو آخر تظهر الفنانة الكبيرة، فيروز، فى لقاء نادر مع الإعلامى مفيد فوزى، فى فندق مينا هاوس، استعدادا لحفلتها على سفح الأهرامات، عام 1998، التى أخرجها جميل المغازى، حيث يتحدث "فوزى" لفيروز عن إعجاب المصريين بصوتها النادر، قائلا لها " فيروز لها نوعية أخرى وطبقة معينة وتذوق آخر من الناس، ومن يحب فيروز يحب أشياء أخرى جميلة من الحياة وليس كل الأشياء العادية".

كما كشف "المغازى" عن حوار للمطربة ماجدة الرومى، تتحدث خلاله عن "فيروز" وتأثرها الشديد بأدائها، بعد أن ألقت إحدى أغانيها حبا فى فيروز.