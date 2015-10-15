وزير العدل التونسى: أكثر من 1000 مقاتل بالخارج

قال وزير العدل التونسى محمد صالح بن على أن هناك ما يفوق آلف تونسى مقاتل بالخارج، مستبعدا أن يكون العدد 8000 مقاتل بحسب ما جاء فى إحصائيات الأمم المتحدة فى يوليو.

وأوضح وزير العدل، فى مقابلة تلفزيونية، أنه من الصعب التأكد من عدد المقاتلين التونسين الموجودين بالخارج، قائلا انه "شبه مستحيل"، وأشار بن على إلى أن الحكومة أخذت التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة على كل المستويات اللوجيستية للقضاء على تلك الظاهرة التى تطورت فى السنوات الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أنه تم منع حوالى 15 الف شاب تونسى من السفر للإشتباه بالإلتحاق بالجماعات الجهادية فيما اوقفت وزارة الداخلية حوالى 8000 شاب مشتبه بعلاقاتهم بجماعات إرهابية عقب الحادث الإرهابى بمنتجع سوسة السياحى فى يونيو الماضى.

وقال الوزير انه يتم متابعة المشتبه بهم ومراقبتهم لحين التأكد من تحركاتهم داخل الوطن بعد منعهم من الخروج، مضيفا أنه هناك عدة وسائل أمنية مستخدمة من خلال الحكومة والأجهزة الأمنية لمتابعة المشتبه بهم وتحركاتهم.

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