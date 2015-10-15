لو طفلك بيعانى من قىء وآلام الصدر فتشى عن ارتجاع المرىء

ارتجاع المرىء

أهم أسباب إصابة الأطفال بارتجاع المرىء

تشتكى بعض الأمهات من شعور الطفل بآلالم أسفل البطن أو القفص الصدرى وأحيانا أخرى يشكو الطفل من وجود الألم بمنطقة الصدر.>وحول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، غالبا يشكو بعض الأطفال من الشعور بالألم بمنطقة البطن خاصة تحت القفص الصدرى والذى غالبا يكون سببه الإصابة بحرقة المرىء فى صورة إحساس بالحرقة والألم أسفل عظمة "القص" القفص الصدرى نتيجة ارتجاع الحامض من المعدة بسبب ضعف فتحه المعدة العلوية والتى تسمى فتحه الفؤاد.>وتستكمل د. نهى قائلة: هناك بعض الأسباب التى تساهم فى الإصابة بارتجاع المرىء وأهمها:>1)التهاب المعدة.

2)تناول الأطعمة غير الصحية والغنية بالدهون من الوجبات السريعة والأطعمة الدسمة والمقرمشات التى تحتوى على البهارات.

>3)الإفراط فى تناول الشيكولاتة وعصير الليمون.

>4)تناول الأدوية مثل الأسبرين والبروفين.

>5)النوم مباشرة عقب الأكل.

وتتابع د.نهى قائلة "يصاحب إصابة الأطفال بارتجاع بالمرىء وجود بعض الأعراض مثل الألم بالصدر أسفل عظمة القص وقىء وصداع فى الحالات الشديدة وفى حالة ملاحظة الأم وجود هذه الأعراض يجب عرض الطفل على الطبيب المختص لتحديد السبب المرضى ووصف العلاج المناسب".