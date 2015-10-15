خدعوك فقالوا: النشويات تسبب السمنة والبيض بيرفع الكوليسترول

كشف تقرير بريطانى أشرف عليه خبير التغذية روب هوبسون عن مجموعة من الخرافات المتعلقة بالغذاء، يتداولها البعض على أنها حقائق مسلم بها، رغم أنها لا تعدو مجرد كونها تكهنات، لا يوجد أساس علمى قوى لها، ومن أبرز هذه الخرافات الخاطئة:>1.الكربوهيدرات تسبب السمنة:>وهى معلومات خاطئة، حيث يحتوى الجرام الواحد من الشوفان والأرز والمكرونة والشوفان على 4 سعرات حرارية فقط، وكما أنها غنية بعناصر غذائية مفيدة مثل الألياف النباتية وفيتامين "ب مركب" الذى يستخدم لتحويل الطعام إلى طاقة.

وأكد التقرير أن الإفراط فى تناول هذه الأطعمة قد يسبب الوزن الزائد كما هو الحال مع أى أطعمة أخرى، ولكن حال تناولها بشكل متزن فلن تصاب بالسمنة إطلاقاً.

2.يجب ألا تتناول الطعام بعد الساعة السابعة مساء لأنه سيتخزن فى صورة دهون

>أولا يجب توضيح أن الجسم فى هذه الحالة لن يقرر بشكل مفاجئ أن يحول الاكل إلى دهون، وعلى الرغم من أن معدلات الحرق قد تقل بالفعل خلال النوم، ولكن الجسم سيستمر فى هضم أى طعام موجود داخل المعدة، ولذا فإن السعرات الحرارية التى سيكتسبها جسمك قد تعادلها بالمجهود الذى ستبذله.

وأكد التقرير أن عدم تناول الطعام بعد الساعة السابعة قد يكون مفيداً بالفعل لمتبعى أنظمة الريجيم، ولكنه لن يسبب أى زيادة وزن للأشخاص الطبيعيين.

3.للحصول على القدر الكافى من الكالسيوم لعظامك يجب أن تتناول كميات كبيرة من منتجات الألبان، وهى معلومة غير صحيحة بشكل كامل، حيث يعانى العديد من الأشخاص من حساسية اللبن، ولكن يمكنهم الحصول على هذا العنصر الهام بتناول أكلات أخرى: الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ، والبروكلى واللوز وجبن حليب الصويا.

4.الأطعمة الغنية بالكولسترول مثل البيض قد ترفع كولسترول الدم، وتسبب أمراض القلب

>معلومة غير صحيحة، وكل التقارير التى نادت بذلك لم تعد صالحة، ولكن يُنصح مرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول بتناول البيض 3 مرات فقط أسبوعيا، أما الأشخاص الأصحاء فيمكنهم تناول البيض بشكل يومى منتظم دون مشاكل.

نشر هذا التقرير على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.