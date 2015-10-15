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التهابات الكبد الفيروسية والكحوليات أهم أسباب الإصابة بالفشل الكبدى

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التهابات الكبد الفيروسية والكحوليات أهم أسباب الإصابة بالفشل الكبدى التهابات الكبد الفيروسية والكحوليات أهم أسباب الإصابة بالفشل الكبدى
الفشل الكبدى هو أخطر الأمراض التى يمكن أن يتعرض لها مريض الكبد، وهى المرحلة الأخيرة من جميع أمراض الكبد، حيث يتوقف الكبد عن أداء وظائفه لتصبح زراعة الكبد هى العلاج الوحيد المتاح لتلك الحالات.

أسباب الإصابة بالفشل الكبدى
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عن أسباب الإصابة بالفشل الكبدى يوضح استشارى أمراض الباطنة والمناظير بطب قصر العينى الدكتور محمد أنور سليمان أن السبب الرئيسى لتعرض الكبد لهذا المرض، هو الإصابة بالتهابات الكبد الفيروسية وهو السبب الذى يرجع إليه فشل الكبد داخل المجتمعات العربية، فيما يمثل الإسراف فى تناول المشروبات الكحولية، السبب الرئيسى للإصابة بفشل الكبد فى المجتمعات الغربية.

يوضح أنور أن الفشل الكبدى هو المرحلة الأخيرة من أمراض الكبد بداية من التشحم والالتهاب الفيروسى، مرورا بتليف الكبد والاستسقاء، لحين الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهو الفشل الكبدى.

طرق علاج الفشل الكبدى
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زراعة الكبد هى الحل الوحيد لعلاج الفشل الكبدى إلى الآن، رغم أن الدراسات الحديثة قد تتوصل قريبا لبعض العلاجات الدوائية التى يمكن الاعتماد عليها لعلاج الفشل الكبدى، وإلى ذلك الحين فزراعة الكبد هى الحل الوحيد المتاح، وتتم بواسطة زرع فص الكبد من متبرع سليم لا يتجاوز عمره الثلاثين عاما، فى كبد الشخص المريض بالفشل الكبدى وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى نمو خلايا كبدية سليمة قادرة على القيام بمهامها بصورة طبيعية واستعادة الكبد وظائفه الأساسية مرة أخرى.

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مصر 365