لمريضات السكر.. اعرفى تأثير المرض على قدرتك الجنسية والإنجابية

السكر من أخطر الأمراض التى يمكن أن تتعرض لها المرأة بشكل خاص، نظرا للعديد من الآثار السلبية التى يسببها المرض وتؤثر على قدرتها الإنجابية والجنسية.

فى السطور التالية يوضح استشارى الغدد الصماء والسكر وعضو الكلية الملكية بلندن الدكتور هانى نعيم يوضح أهم التأثيرات السلبية على القدرة الإنجابية لمريضات السكر وهى:

- مع ارتفاع مستوى السكر يبدأ الشعور بالحكة فى المنطقة التناسلية، وكثيرا ما يكون هناك التهابات فطرية لدى المرأة وبشكل شبه مزمن، ويجب الإشارة إلى أن الميكروبات المهبلية ضارة جدا بالحيوانات المنوية، وقد تتسبب فى قتلها وإعاقة وصولها للبويضة، لذا يجب ضبط السكر وعلاج هذه الالتهابات لزيادة فرص الإنجاب.

- يتأثر سلبا نمو البويضات داخل المبيض لدى مريضات السكر، وغالبا ما يكون أقل كثيرا مع ارتفاع نسبة السكر، لذا يرفض أطباء النساء عمل أى طريقة تخصيب صناعية فى تلك الحالات، نظرا لارتفاع احتماليات الفشل.

- غالبا ما تصاب المرأة مع السمنة والسكر بمرض تكيس المبيض بدرجاته المختلفة، فيفقد المبيض قدرته على التبويض وقد تختل الدورة الشهرية أو تأتى، ولكن مع حبس البويضات داخل المبيض فى شكل أكياس. وهنا يجب نصح المريضه بأهمية فقدان الوزن بالإضافة إلى ضبط السكر.

- بالنسبة للحمل، فقد تكون المرأة مصابة بمرض السكرى من النوع الأول أو الثانى أو مصابة بالسكر نتيجة الحمل، ومن أجل استمرار الحمل والحفاظ على صحة الجنين، يجب ضبط السكر بمعايير منخفضة نسبيا طوال فترة الحمل مما يشكل جهدا مضاعفا على المرأة مريضة السكر.