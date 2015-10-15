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الملك سلمان: المملكة أطلقت حزمة مبادرات اقتصادية وإصلاحات هيكلية نحو تنمية مستدامة وتنافسية للسلع والخدمات

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الملك سلمان: المملكة أطلقت حزمة مبادرات اقتصادية وإصلاحات هيكلية نحو تنمية مستدامة وتنافسية للسلع والخدمات الملك سلمان: المملكة أطلقت حزمة مبادرات اقتصادية وإصلاحات هيكلية نحو تنمية مستدامة وتنافسية للسلع والخدمات

    شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على أن المملكة أطلقت حزمة من المبادرات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، التي تؤكد عزمها الأكيد على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة، للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولاً إلى المستوى الذي يحقق رضا المستفيد وسلامته ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات.

وأوضح الملك سلمان، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، لدى تدشين المؤتمر الوطني الخامس للجودة، أن ضرورة تبني وتطبيق منهجيات الجودة في الوقت الحاضر أصبحت أكثر إلحاحاً أمام المؤسسات الوطنية -خدمية كانت أم صناعية-، «ونتطلع لأن يسهم مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة في صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة تتكامل من خلاله الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة والاتقان».

من جهة ثانية استقبل خادم الحرمين في مكتبه بقصر اليمامة أمس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط.

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة أمس، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه -رعاه الله-.

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