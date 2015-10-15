بدء إلزام مقاهي دبي بخراطيم الشيشة أحادية الاستخدام اليوم

تبدأ بلدية دبي اليوم تطبيق تعميمها القاضي بمنع المؤسسات الغذائية والمطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة، من استخدام الخراطيم أكثر من مرة، واستبدالها بالخراطيم البلاستيكية التي يتم رميها والتخلص منها مباشرة، حفاظا منها على صحة وسلامة الجمهور.

وقال المهندس مروان عبد الله المحمد مدير ادارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي لـ «البيان» ان البلدية كانت قد اصدرت تعميما بهذا الشأن متضمنا كل التفاصيل والشروط، وتم توزيعه على تلك المؤسسات لإعلامها بالقرار الجديد وامهالها فترة مناسبة لتعديل اوضاعها وتغيير الخراطيم المستخدمة لتقديم الشيشة.

واوضح ان مفتشي ادارة الصحة العامة والسلامة سيقومون بجولات مفاجئة على كل تلك المؤسسات وفي اوقات مختلفة للتأكد من التزامهم بالقرار الجديد، بالإضافة إلى الزيارات الروتينية التي يجرونها في العادة بحسب الخطة الاستراتيجية للإدارة.

صحة

وأضاف: «مهما بلغ عدد المتواجدين في المقهى او مستخدمي الشيشة فإن مخالفة خرطوم واحد من بين عشرات الخراطيم المقدمة للشيشة يعد مخالفة تستحق الغرامة، ونؤكد هنا على ان البلدية لا تهدف من هذا العمل إلى تحصيل او جباية الغرامات، والدليل على ذلك اننا اعلنا عن القرار قبل وقت كبير من تطبيقه لإعطاء تلك المؤسسات الوقت الكافي للالتزام والقيام بتبديل الخراطيم التقليدية، اذ ان الهدف الأساسي من القرار الجديد يتمثل في الحفاظ على الصحة العامة لخطورة استخدام الخراطيم التقليدية متعددة الاستخدامات والتي تبقيها بعض المؤسسات لأكثر من شهرين على اقل حد، ويتم تناقلها بين الجمهور بشكل عشوائي، ما يشكل خطرا كبيرا على صحتهم.

أمراض

واكد ان الدراسات العالمية الحديثة اثبتت ان الاستخدام المتكرر لخرطوم الشيشة يزيد من المخاطر الصحية وانتقال الأمراض المعدية، ويخلق العديد من المسارات المحتملة المسببة للأمراض والملوثات بين مدخني الشيشة عبر التلامس والاستخدام المشترك، وزيادة احتمالية انتقال الأمراض الفطرية، والبكتيرية، ومسببات الأمراض الفيروسية ومن بينها: مرض فيروس الهربس، والتهابات الجهاز التنفسي المختلفة بما في ذلك التهاب B، والتهاب الكبد HSV-1 البسيط (السحايا الجرثومي)، وحالات مؤكدة من انتشار السل.

وقررت بلدية دبي الزام كل المطاعم، والمقاهي في الإمارة بتوفير خراطيم الشيشة من الأنواع التي تستخدم لمرة واحدة فقط اعتبارا من منتصف اكتوبر المقبل، واذ تهدف البلدية من وراء هذا القرار إلى رفع المستوى الصحي العام، وتأمل من الجميع الالتزام والمساهمة في تحقيق هذا الهدف، وكل من يخالف هذا التعميم سيعرض نفسه للمساءلة القانونية«.

درهم واحد

كما اوضح المحمد ان القرار لن يكلف المؤسسات او المقاهي التي تقدم الشيشة اية مبالغ اضافية، اذ ان اسعار الخراطيم احادية الاستخدام التي طلبت البلدية اعتمادها، لا تكلف اكثر من درهم واحد كحد اقصى، ولا تختلف عن اسعار الخراطيم التقليدية، وقال:»لا يهم ان كانت اسعارها مرتفعة اكثر من التقليدية او اقل، كل ما يهم ادارة الصحة والسلامة هي مصلحة الجمهور وصحتهم، وضمان القيام بواجبها المتمثل في حماية صحة المستهلكين مهما كانت الوسائل".

عقوبات

الغرامة المالية لمخالفة المرة الأولى تبدأ بمبلغ 5000 درهم، وتتم مضاعفتها في حال تمت اعادة المخالفة لتصل إلى 10 آلاف درهم، في حين ان المخالفة للمرة الثالثة سيتم على اثرها اخطار الدائرة الاقتصادية لإيقاف رخصة المحل او المؤسسة او المقهى واغلاقه.