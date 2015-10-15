"الخارجية": تايلاند تعلن إصدار تأشيرات متعددة السفرات للسياح

أعلنت حكومة مملكة تايلاند عن بدء إصدار تأشيرات متعددة السفرات من جميع سفارات وقنصليات مملكة تايلاند في دول العالم.

وقال أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية انه تم استلام مذكرة وزارة الخارجية التايلاندية بشأن بدء إصدار تأشيرات متعددة السفرات من جميع سفارات وقنصليات مملكة تايلاند في دول العالم وذلك ابتداء من 13 نوفمبر 2015. وأوضح أن مدة هذه التأشيرات ستة أشهر وتمكن حاملها من دخول مملكة تايلاند في أي وقت مع إمكانية البقاء لمدة تصل 60 يوماً في كل زيارة وتبلغ قيمة إصدار التأشيرة حوالي 650 درهماً. وأكد بيان وزارة خارجية مملكة تايلاند أن تأشيرة الدخول لمرة واحدة مازالت سارية ومدة البقاء لحاملها هي 30 يوماً.