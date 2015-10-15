خليفة حريص على سيادة القانون وترسيخ العدالة

أدى ستة قضاة جدد اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي بمناسبة بدء ممارسة مهامهم كقضاة في دائرة القضاء في أبوظبي وذلك صباح أمس في قصر المشرف.

وأكد سموه خلاله لقائه بالقضاة الجدد على هامش مراسم حلف اليمين حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على سيادة القانون وترسيخ العدالة باعتبارها الركيزة الأهم في الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى استراتيجية دائرة القضاة التي تهدف إلى بناء منظومة قضائية تتسم بالفاعلية والكفاءة بما يلبي متطلبات التطور الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي.

ورحب سموه بانضمام القضاة الجدد متمنياً لهم التوفيق في عملهم وأن يكونوا إضافة نوعية للسلطة القضائية في إمارة أبوظبي كما حث سموه القضاة الجدد على بذل الجهد المخلص والمساهمة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

من جهتهم أعرب القضاة عن امتنانهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدين التزامهم بحمل أمانة عملهم وتطبيق القانون والدستور بما يتوافق مع روح العدالة.