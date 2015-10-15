منصور وعبدالله بن زايد يعزّيان في وفاة أحمد العبيدلي

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، واجب العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله أحمد محمد العبيدلي المستشار بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموهما أمس إلى منزل الأسرة في أبوظبي، حيث كان في استقبالهما معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الذي تقبل العزاء إلى جانب أبناء وذوي الفقيد.

وعبر سموهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعلي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين.