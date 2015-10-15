بتوجيهات حاكم أم القيوين .. تشييد مجمع للدوائر الحكومية في فلج المعلا

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، وقعت دائرة الشؤون المالية والإدارية مع إحدى الشركات الوطنية عقداً لإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في منطقة فلج المعلا، وذلك تزامناً مع ما تشهده الإمارة من تطور عمراني وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمنطقة فلج المعلا والمناطق القريبة منها.

خدمة

وسيضم المجمع معظم الدوائر الحكومية وبمساحة إجمالية «3117,75» متراً مربعاً، وسيخدم المجمع منطقة فلج المعلا ومنطقة بياتة والمناطق المجاورة لها.

وتمت مراعاة الخدمة المميزة المفترض تقديمها للجمهور ضمن المخطط للمجمع، وذلك من خلال تصميم المبنى ليحتوي على كونترات مكشوفة وواضحة للمراجعين تسهل عملية تسلم وتسليم المعاملات، إضافة إلى أماكن انتظار مخصصة لهم.

فترة إنجاز

يأتي إنشاء المجمع لتقديم جميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، وسيتم إنجازه خلال ثمانية عشر شهراً.