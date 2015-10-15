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نجل الحوينى يهاجم "النور" بسبب مواقف الحزب المتناقضة من المرأة المنتقبة

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نجل الحوينى يهاجم "النور" بسبب مواقف الحزب المتناقضة من المرأة المنتقبة نجل الحوينى يهاجم "النور" بسبب مواقف الحزب المتناقضة من المرأة المنتقبة
شن هيثم الحوينى، نجل الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية الإسلامى، هجوما عنيفا على حزب النور، موضحا أن مواقف الحزب متناقضة خلال الفترة الماضية.

وأضاف نجل "الحوينى" فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك" :"بالأمس يقولون بأن كشف المرأة لوجهها بغير ضرورة قصوى من المنكرات الموبقات، واليوم يقولون لنفس المرأة أنت آثمة إذا لم تشاركى فى ‫‏الانتخابات ولم تكشفى وجهك أمام مراقب اللجنة قياسًا على الشهادة عند القاضى، وهذا قياس فاسد".

وتابع نجل الحوينى: "المثول أمام القاضى لا يكون إلا لضرورة تحتم كشف وجهها له، مما يترتب على ذلك من دفع ضر أو جلب مصلحة بشهادتها، أما مشاركة المرأة فى الانتخابات فأخفُّ ما قيل فيها عند أولى العلم أنها ليست بواجبة مرورًا بمن يقول بأنها مكروهة انتهاءً بمن يقول بحرمتها".


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