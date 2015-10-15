محمد فرج عامر: "لى الشرف أن أكون على قائمة فى حب مصر"

قال محمد فرج عامر، مرشح قائمة "فى حب مصر ": "شرف لى أن أكون على القائمة كونها وطنية، بالإضافة إلى العلاقة القوية والفترة العصيبة التى مررنا بها مع اللواء سامح سيف اليزل".

وتابع، "لى الشرف أن أكون على قائمة فى مصر الوطنية، وعندما كنا على صفيح ساخن خلال حكم الإرهابية عشنا أيام صعبة جداً".

وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن خوضه الانتخابات بنظام الفردى كان سهلاً عليه من القائمة، وتابع: "جميع الانتخابات التى خضتها فى الإسكندرية نجحت فيها، ولكن رأيت أن من واجبى ومسئوليتى أن أكون على رأس القائمة".