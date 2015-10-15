عضو بـ"الصحفيين": اتفقنا مع "قلاش" على تشكيل لجان نقابية بالصحف الخاصة

قال أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تم الاتفاق مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش على تشكيل اتحاد لجان نقابية فى الصحف الخاصة والمستقلة، وذلك لحماية الصحفيين والتعبير عن رأيهم بحرية دون أى قيد من قبل مؤسساتهم.

وأضاف أبو السعود محمد لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى للوقوف ضد توغل رجال الأعمال وإجراءاتهم التعسفية ضد الصحفيين بالمؤسسات الصحفية.

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