أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

د.هيا المنيع: «الشورى» يسعى لتطوير الأنظمة وفقاً لحاجة المواطن

Google+ Print

    أيد 96 عضواً وعضوة مقترح ثلاث شوريات بمعية عضو الشورى د. ناصر بن داود بدراسة بعض التعديلات على نظام الأحوال المدنية وإحالة المقترح للجنة الأمنية لتتوسع بدراسته بمشاركة المختصين من الأجهزة الحكومية كوزارة الداخلية والعدل وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية.

وقالت د. هيا بنت عبدالعزيز المنيع عضو مجلس الشورى "كما يعلم الجميع النظام الحالي تم وضعه قبل اكثر من ثلاثين عاماً، مما يعني معه انه بوضعه الحالي لايستوعب المتغيرات الاجتماعية وطبيعة تغير الاطوار داخل الاسرة. وقد عملت أنا وزميلاتي سمو الأميرة سارة الفيصل و د. لطيفة الشعلان و د. ناصر بن داود على تعديل النظام وتغييره". وأضافت "أتقدم وزملائي بالشكر للاخوة والاخوات في المجلس على تفهمهم لأهداف التعديل ودعمه بالتصويت لصالح دراسته، والشكر موصول للاخوة والاخوات في اللجنة الامنية على الموافقة بالإجماع على المقترح من منطلق مصلحة المجتمع وذلك بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتحقيقا للمادة السادسة والعشرين من نظام الحكم التي تنص على ( حماية حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية، وتأصيلاً لعدم التفريق بين المواطن السعودي والمواطنة في الحقوق خاصة حقوقها في الوثائق الوطنية".

وزادت د. المنيع أن النظام السابق وضع وفق منظور يناسب مرحلته حين كان المجتمع صغير والمرأة لا تشارك في العملية التنموية خارج منزلها مع تواجد الرجل في محيط العائلي بشكل شبه دائم، فاليوم ومع تطور مجتمعنا واتساع مشاركات الرجل كذلك المراة بات من الضروري تعديل النظام بما يتيح خدمة كافة الاطراف وخاصة الابناء والمرأة، مع إلزامية البطاقة المدنية للمرأة لابد ايضا من الرفع من مستوى مسؤوليتها داخل أسرتها في حق التبليغ عن ابنها الذي أنجبته في حال غياب والده.

وأكدت أن هذه التعديلات تحفظ حق المرأة وايضا حق الابناء وتخفيف العبء عن الآباء في حال إنشغالهم، وفي المجمل هي تحقيق للعدالة وتقدير للأم في حقها بحصولها على الأوراق الثبوتية لها ولأبنائها والتعامل معها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات وضمان حقوق الأبناء تحت أي ظرف او خلاف داخل الأسرة الواحدة.

وأضافت أن نجاح المقترح وفي هذه المرحلة يؤكد توجهاً عاماً لإعطاء المرأة حقوقها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات، وتأكيداً على ضرورة مراجعة الكثير من القوانين التي تجاوزها الزمن ولم تعد مناسبة لمتطلبات المرحلة التي تعيش المرأة فيها حالة من التمكين والمشاركة في صناعة القرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020