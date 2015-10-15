الجوازات تصدر عدداً جديداً من «الوثيقة»

أصدرت المديرية العامة للجوازات ممثلة بإدارة العلاقات والإعلام العدد السادس والعشرين من مجلة "الوثيقة" حيث احتوى العدد على الأخبار الرسمية وأخبار القطاع، إلى جانب عدد من الأبواب المنوعة، ومقالات الرأي، واشتمل العدد على تغطية موسعة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين.

كما أفردت المجلة عدداً من الصفحات لمناقشة قضية العدد (عاصفة الحزم)، وحلّ الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين ضيفاً على المجلة من خلال حوار شامل عن أبرز جهود الحرمين والتوسعة العملاقة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

كما لم تغفل المجلة باب الثقافة والأدب فأفردت له بعض الصفحات، إضافة إلى باب السياحة والذي سلطت المجلة فيه الضوء على منطقة عسير، كما شملت أيضاً عدداً من أبواب التقنية والإدارة.

يذكر أن مجلة الوثيقة مجلة فصلية يشرف عليها مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ويرأس تحريرها العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد، ونائب رئيس التحرير الرائد عوض بن حسن القحطاني.