د. آل الشيخ يستعرض العلاقات البرلمانية مع سفير أستراليا

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس سفير أستراليا لدى المملكة الدكتور رالف بيتر كينج.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين المملكة وأستراليا في مختلف المجالات، وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأسترالي وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشورى مؤخراً، إلى أستراليا وما حققته تلك الزيارة من نتائج ايجابية تصب في خدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وتعزز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأسترالي.

حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والمراسم في مجلس الشورى عمرو بن عبدالعزيز الماضي.