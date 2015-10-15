خمسة عقود تطويرية في قرى مكة المكرمة بكلفة 28 مليون ريال

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة خمسة عقود جديدة لتنفيذ مشروعات مختلفة في عدد من القرى التابعة لها مثل الجموم، مدركة، عسفان، وبلغت قيمتها الإجمالية 28 مليون ريال، وجاء توقيعها مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة د. أسامة بن فضل البار أن هذه المشروعات تضمنت العديد من المجالات المهمة ومنها مشاريع الطرق وإنشاء الحدائق والساحات وغيرها من المشاريع.

وتأتي في إطار خطة أمانة العاصمة المقدسة التي تهدف إلى إيصال مختلف الخدمات للقرى والمحافظات التابعة لها والعناية بهذه المواقع المهمة، مشيراً إلى أن الأمانة تولى مشاريع القرى اهتماماً كبيراً، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والطمأنينة لأهالي وسكان تلك القرى وإيصال الخدمات المختلفة لهم في أماكن تواجدهم. وأكد أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة حريصة على إنجاز هذه المشاريع وفق أفضل الطرق الفنية والهندسية، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع عدد من أفضل الشركات الوطنية والمتخصصة لإنجازها بالشكل المطلوب.

وشملت هذه العقود العديد المحافظات التابعة لمكة المكرمة، وجاءت على النحو التالي: مشروع عملية تنفيذ الطرق لبلدية محافظة الجموم وقيمته (6.175.000) ريال ومدته ثلاث سنوات، ومشروع عملية تنفيذ الطرق لبلدية محافظة الجموم (مرحلة ثانية) وقيمته (6.500.000) ريال ومدته سنتان ونصف، ومشروع عملية تنفيذ الطرق لبلدية مدركة (مرحلة ثانية) وقيمته (5.317.750) ريالا ومدته سنتان ونصف، ومشروع عملية تحسين المداخل والطرق الرئيسية لبلدية عسفان وقيمته (7.364.000) ريال ومدته سنتان ونصف، ومشروع عملية إنشاء ميادين وساحات عامة لبلدية عسفان وقيمته (3.215.740) ريالاً ومدته سنة.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد أنجزت مؤخراً العديد من المشاريع الخدمية في القرى التابعة لها، إضافة إلى العديد من المشاريع الجديدة التي لا تزال في طور الترسية، والتي ستساهم بإذن الله في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكني تلك المحافظات والعمل على راحتهم ورفاهيتهم.