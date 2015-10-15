رئيس محكمة الأحوال بالرياض يستقبل وفد أئمة أسبانيا ومرشديها

استقبل فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض الشيخ حمد بن محمد الزيد وفد الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين في اسبانيا الذي يزور المملكة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب فضيلته بالوفد الاسباني مستعرضاً مهام المحكمة وطبيعة العمل فيها وأهم القضايا التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.

من جانبه استعرض رئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين باسبانيا الدكتور علاء محمد سعيد طبيعة عمل الاتحاد الإسلامي والدور الذي يقوم به في عملية توثيق صكوك الزواج والطلاق بمملكة إسبانيا للجالية الإسلامية هناك، مشيداً بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم الجاليات الإسلامية في شتى المجالات باسبانيا.

وعقب الاستقبال قام وفد الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين في اسبانيا بجولة داخل أروقة المحكمة استمع فيها إلى شرح مفصل عن مهام الإدارات والأقسام بالمحكمة.