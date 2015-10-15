«حرس الشرقية» ينقذ 290 شخصاً من الغرق خلال عام

الدمام - محمد الغامدي

كشفت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية عن الإحصائيات السنوية للعام 1436ه التي توضح جهود دوريات حرس البرية والبحرية، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ أنقذت (290) شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات من الغرق، وانتشلت (21) شخصاً توفوا جراء غرقهم في البحر، وضبطت دوريات الحرس (73) متسللاً معظمهم من جنسيات آسيوية، وقامت بعمليات إنقاذ بري ل(11) حالة، وأحبطت حالتين تهريب، وأوقفت الدوريات البحرية (800) شخص خالفوا نظام الصيد و(70) قارباً ارتكبت مخالفة لائحة الأمن والسلامة. وأوضح النقيب عمر الأكلبي الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أن تراجع نسبة الأرقام عن الأعوام الماضية في هذه الإحصائية يرجع للخطط التطويرية والعملياتية والجهود الميدانية الجبارة التي تبذل من رجال حرس الحدود في مختلف القطاعات والمراكز والوحدات، من خلال الأساليب الالكترونية الحديثة التي من شأنها المساعدة في ضبط الشريط الحدودي والتي يطبقها حرس الحدود بكل اقتدار وأمانة لمنع المتسللين والمهربين من إدخال الممنوعات بشتى أنواعها، والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن بلادنا ومقدراته، إضافةً للعمل التوعوي الذي قام به منسوبو حرس الحدود من ضباط وصف ضباط وكان له أثر إيجابي في رفع مستوى الوعي للمتنزهين ورواد الشواطئ.

واشاد النقيب الأكلبي بدور نشاطات اللجنة النسائية للسلامة البحرية التي تهتم بنشر الوعي بأهمية التقيد بإرشادات السلامة البحرية، والتعريف بمخاطر البحر على جميع المتنزهين من مختلف الأعمار، وزيادة نسبة الوعي للأسرة والمجتمع بصفة عامة، من خلال إقامة المحاضرات والاستفادة من المناسبات المختلفة للقيام بحملات السلامة وإيصال الرسالة التوعوية بمختلف الوسائل. وأكد أنه لا تهاون في تطبيق التعليمات والأنظمة الخاصة بأمن الحدود ولائحة الأمن والسلامة وفرض العقوبات والغرامات المشددة على المخالفين، داعياً في الوقت نفسه المتنزهين والصيادين بضرورة التقيد بتعليمات التنزه وأخذ احتياطات السلامة أثناء الإبحار أو التواجد على شواطئ المنطقة والتقيد بتعليمات حرس الحدود والتواصل مع رقم الطوارئ (994) عند الحاجة.