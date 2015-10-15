وفد من جامعة حفر الباطن يزور قاعدة الملك خالد العسكرية

زار وفد من جامعة حفر الباطن قاعدة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية بحفر الباطن، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والثمانين وللتعبير عن مشاعرهم تجاه رجال القوات المسلحة المرابطين بالحد الجنوبي.

وضم الوفد د. محمد النافع وكيل الجامعة وعددا من الطلاب ود. سلمان السبيعي مدير إدارة الخريجين، وكان في استقبالهم اللواء ركن فهد المطير قائد المنطقة الشمالية والذي أبدى سعادته بزيارة جيل واعد ورجال المستقبل وحماة الوطن.

وأكد د. النافع أن الشعب السعودي يفاخر ويعتز بما قدمه ويقدمه رجالنا الأبطال من القوات المسلحة على الجبهات وداخل أراضي اليمن الشقيق لتطهيره من براثن الاعتداء على سيادته وثرواته وزعزعة الأمن فيه وصد كل من تسول له نفسه المساس بتراب مملكتنا الطاهر. وقال: "نحن نقف صفاً واحداً تحت راية قائدنا العظيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد".