ابن معمر يواصل جولاته التفقدية لمراكز شمال الطائف

الطائف - أحمد حسن الزهراني

واصل محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي للمحافظة فهد بن عبدالعزيز بن معمر، جولاته التفقدية للمراكز التابعة للمحافظة للاطلاع على سير العمل في المراكز الإدارية والإدارات الحكومية والمشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها. وشملت جولته التفقدية امس، مراكز العاند وعشيرة والفيصلية وآل مشعان والعقيق، حيث التقى رؤساء وأهالي المراكز، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أن هذه الجولة تأتي بناءً على توجيهات سموه، لتلمس احتياجات المواطنين والتعرف عن كثب على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية للمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم.

ونوه بالاهتمام والرعاية والدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهم الله- لتوفير جميع متطلبات المواطنين. وناقش محافظ الطائف مع رؤساء وأهالي المراكز بحضور أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومديري الإدارات الحكومية، الخدمات المختلفة التي تقدمها الإدارات الحكومية للمواطنين في هذه المراكز والقرى التابعة لها والخطط المستقبلية لتطوير واستكمال بقية الاحتياجات من الخدمات، حاثاً المسؤولين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم.