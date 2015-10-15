إحصائية:ارتفاع نسب إشغالات الفنادق بالجمهورية لـ68% خلال سبتمبر الماضى

وقالت هالة الخطيب، الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نسب الإشغال بفنادق البحر الأحمر بلغت ما يقرب من 78% خلال سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت إشغالات محافظة جنوب سيناء 74%، بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة من 2014.
وأضافت الأمين العام للغرفة أن إشغالات فنادق القاهرة شهدت زيادة قدرها 6% حيث بلغت النسبة 49% مقارنة بالعام الماضى، حيث سجلت 43%، فيما سجلت إشغالات فنادق الجيزة نسبة 41% بزيادة قدرها 6% خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام حيث بلغت النسبة 35%.
وأشارت "الخطيب" إلى أن نسبة الإشغالات بفنادق الإسكندرية بلغت 44% بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الماضى، فيما سجلت نسبة إشغالات الأقصر زيادة قدرها 1%، عن نفس الفترة من 2014، فيما حققت فنادق أسوان نفس نسب الإشغال 13% خلال سبتمبر الماضى على مدار العامين الماضين.
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