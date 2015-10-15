إحصائية:ارتفاع نسب إشغالات الفنادق بالجمهورية لـ68% خلال سبتمبر الماضى

كشفت الإحصائية الصادرة عن غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب، عن ارتفاع نسب الإشغالات بكل الفنادق والقرى السياحية بالمدن السياحية خلال شهر سبتمبر الماضى، لـ68% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى والتى بلغت 65%، وفقا لبيانات إدارة المعلومات والإحصاء بوزارة السياحة.

وقالت هالة الخطيب، الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نسب الإشغال بفنادق البحر الأحمر بلغت ما يقرب من 78% خلال سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت إشغالات محافظة جنوب سيناء 74%، بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة من 2014.

وأضافت الأمين العام للغرفة أن إشغالات فنادق القاهرة شهدت زيادة قدرها 6% حيث بلغت النسبة 49% مقارنة بالعام الماضى، حيث سجلت 43%، فيما سجلت إشغالات فنادق الجيزة نسبة 41% بزيادة قدرها 6% خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام حيث بلغت النسبة 35%.

وأشارت "الخطيب" إلى أن نسبة الإشغالات بفنادق الإسكندرية بلغت 44% بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الماضى، فيما سجلت نسبة إشغالات الأقصر زيادة قدرها 1%، عن نفس الفترة من 2014، فيما حققت فنادق أسوان نفس نسب الإشغال 13% خلال سبتمبر الماضى على مدار العامين الماضين.

- رئيس غرفة المنشآت الفندقية: حل أزمة تراخيص الفنادق العائمة قريبًا

>