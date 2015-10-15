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"لا للأحزاب الدينية":جمعنا 2مليون استمارة وتدشين لجنة لرصد مخالفات النور

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"لا للأحزاب الدينية":جمعنا 2مليون استمارة وتدشين لجنة لرصد مخالفات النور "لا للأحزاب الدينية":جمعنا 2مليون استمارة وتدشين لجنة لرصد مخالفات النور
قال نبيل نعيم، عضو اللجنة الاستشارية لحملة "لا للأحزاب الدينية"، إن عدد استمارات التفويض التى جمعتها الحملة حتى الآن لحل الأحزاب الدينية وصلت إلى 2 مليون استمارة، موضحا أن الحملة مستمرة فى جمع استمارات التفويض من المواطنين.

وأضاف عضو اللجنة الاستشارية لحملة "لا للأحزاب الدينية"، لـ"اليوم السابع" أن الحملة ستشكل غرفة عمليات خلال عمليات تصويت الناخبين فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لرصد مخالفات مرشحى حزب النور وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها.


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