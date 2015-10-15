"القابضة للطرق" تطالب "النقل" بـ754 مليون جنيه فروق أسعار لشراء معدات

تقدمت الشركة القابضة للطرق والكبارى بمذكرة إلى الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، تطالب بـ754 مليون جنيه فروق أسعار عن مشروعات نفذتها الشركة لصالح الوزارة، تشمل 455 مليون جنيه لا خلاف حولها، و299 مليون جنيه تنتظر فتوى من مجلس الدولة لتؤكد أحقية الشركة بها.

وقال المهندس رمزى لاشين، رئيس الشركة التابعة لوزارة النقل لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تنتظر هذه المبالغ من أجل شراء معدات جديدة لزيادة قدراتها، لافتا إلى أنهم تعاقدوا على معدات بقيمة 360 مليون جنيه تم ضمها فعليا لأسطول معدات الشركة.

وأضاف لاشين أن الشركة تعتزم شراء معدات أخرى بقيمة 360 مليون جنيه آخرين، سوف تتعاقد عليها بعد حصولها على فروق الأسعار المستحقة للشركة لدى الوزارة، لافتا إلى أن المعدات الجديدة ستنعكس على إيرادات الشركة الوطنية.

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