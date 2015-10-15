بالفيديو..أحمد مرتضى: مقعدا الدقى والعجوزة "واحد لىّ" والآخر لأحد أبناء ميت عقبة

قال أحمد مرتضى منصور، مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة الدقى والعجوزة، إنه أصر على أن يختتم جولته الدعائية قبل فترة الصمت الانتخابى بمنطقة ميت عقبة لانتمائه لها.

وأضاف مرشح "المصريين الأحرار" بالمؤتمر الجماهيرى بمنطقة ميت عقبة قبل قليل: "لا فلوس بتنجح ولا سلطة.. الناس بس هى اللى بتنجح، وإن شاء الله المقعدين بالبرلمان مقعد لأحمد مرتضى والتانى لابن من أبناء ميت عقبة".

وتابع: "كفاية إن نادى الزمالك اسمه "قلعة ميت عقبة"، وأنا ابن عائلات ميت عقبة كلها اكتر من أى حد"، مضيفا: "أنا ابن البلد سيد جوهر ربانى ومصطفى عبد الخالق أخويا".

بالفيديو.. أحمد مرتضى منصور يشعل "شمروخ" فى مؤتمر جماهيرى بـ"ميت عقبة"