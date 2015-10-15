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المصريين الأحرار: نجيب ساويرس غير طامع فى أى منصب سياسى أو تشكيل حكومة

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المصريين الأحرار: نجيب ساويرس غير طامع فى أى منصب سياسى أو تشكيل حكومة المصريين الأحرار: نجيب ساويرس غير طامع فى أى منصب سياسى أو تشكيل حكومة
قال الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المهندس نجيب ساويرس غير طامع فى أى منصب سياسى ولم يفكر فى تشكيل ، وتابع: "المهندس نجيب ساويرس رفض أن يكون رئيس الحزب على الرغم من أنه يمكن أن يحصل عليها بالتزكية".

وأضاف "خليل" حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن "ساويرس" مهتم بأن يعزز الاقتصاد الوطنى ولا يطمع فى أى عمل سياسى مطلقاً.

وقال نحن حزب منظم يمتلك كوادر وطنية تدعم الدولة ولن تعرقل مسيرة البلاد، مشدداً على أن الاتهامات التى تطال مرشحى الحزب غير صحيحة.

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مصر 365

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