اليوم.. محكمة النقض تنظر طعون "بديع" و37 متهمًا فى "عمليات رابعة"

تستأنف، اليوم الخميس، محكمة النقض رابع جلسات نظر الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و37 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد سيد.

كانت محكمة الجنايات أصدرت فى 11 أبريل الماضى حكمها بإعدام 14 والمؤبد لـ37 متهمًا آخر فى القضية.

وتضم قائمة المعاقبين بالإعدام حضوريًا كلاً من: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وحسام أبو بكر ومصطفى الغنيمى وسعد الحسينى ووليد عبد الرءوف محمود شلبى وصلاح سلطان وعمر حسن عز الدين ومحمد المحمدى وفتحى محمد إبراهيم وصلاح بلال محمد شهاب الدين ومحمود البربرى وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، والإعدام غيابيا لكل من محمود السيد عبد الله غزلان وسعد محمد عمارة".

وتضم قائمة المتهمين المعاقبين بالمؤبد 37 متهمًا بينهم 25 حضوريًا؛ وهم كل من: محمد صلاح الدين سلطان وسعد خيرت الشاطر وحازم محمود رضوان وعصام مختار مرسى ومحمد محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد محمد عارف، ومراد محمد على جمال اليمانى، جهاد عصام الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، عمرو يوسف حامد السيد، ومسعد حسين محمد، وعبده مصطفى حسينى، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، وسامح مصطفى أحمد، والصحفى هانى صلاح الدين وأحمد إبراهيم مصطفى وأحمد محمد صبحى وعمرو السيد عبد العليم وأحمد محمود عبد الحافظ وأشرف إبراهيم على وأيمن شمس الدين، وغيابيًا للمتهمين، وهم: عبده مصطفى، وحسن حسنى القبانى، وعمرو عبد المنعم ومحمد أحمد الشهاوى وسمير محمود أحمد وجمال فتحى نصار وأحمد على عباس وأحمد محمد عبد الغنى وخالد محمد حمزة عباس ومجدى عبد اللطيف حمودة وإبراهيم الطاهر.

تأجيل طعن بديع وآخرين فى قضية غرفة عمليات رابعة إداريا لـ1 نوفمبر