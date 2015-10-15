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سفير مصر بالكويت: حافلات لنقل الناخبين والتصويت على مدار 12 ساعة

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سفير مصر بالكويت: حافلات لنقل الناخبين والتصويت على مدار 12 ساعة سفير مصر بالكويت: حافلات لنقل الناخبين والتصويت على مدار 12 ساعة
أعلن السفير ياسر عاطف السفير المصرى بالكويت، توفير حافلات لنقل الناخبين إلى الحى الدبلوماسى لمبنى السفارة، بالإضافة إلى الاستعدادات الطبية وسيارات الإسعاف، فى الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى توفير 20 جهاز تابلت، مما يسهل من عملية التصويت ودخول عدد أكبر للناخبين وهى أكثر من الأجهزة المتاحة بالانتخابات الرئاسية، وإن عملية التصويت سوف تستمر على مدار 12 ساعة فى اليوم.

وأضاف السفير المصرى بالكويت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج البرلمان مع الإعلامى نصر القفاص، أن هناك تنسيقا مع اللجنة العليا للانتخابات والسفارة المصرية بالكويت استعدادا للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الكويت كانت أكبر دائرة فى الانتخابات الرئاسية الماضية فى نسبة التصويت، وستكون أكبر دائرة أيضًا فى الانتخابات البرلمانية، موضحاً أنه يتطلع إلى مشاركة عدد كبير من المصريين.

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