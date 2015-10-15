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إمام بالإسكندرية يطالب بوقف مسرحية لتجسيدها شخصية مأذون يتعاطى مخدرات

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إمام بالإسكندرية يطالب بوقف مسرحية لتجسيدها شخصية مأذون يتعاطى مخدرات إمام بالإسكندرية يطالب بوقف مسرحية لتجسيدها شخصية مأذون يتعاطى مخدرات
طالب الشيح أحمد البهى، إمام مسجد سيدى جابر بالإسكندرية، بوقف عرض مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" بطولة الفنان محمد رمضان التى تعرض على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، لقيامها بتجسيد شخصية مأذون فى أحد المشاهد ويرتدى زيا أزهريا بصورة ساخرة ويتناول المخدرات ويردد ألفاظا سيئة ما يسىء إلى الأئمة.

وقال الشيخ أحمد البهى إن المسرحية تسىء لشخص الأئمة الأزهريين لأن أحد الممثلين يقوم بارتداء الزى الأزهرى ويجسيد شخصية مأذون بشكل ساخر ويعتدى عليه الممثلون بالضرب، ويتقاذفون عمامته حتى تسقط على الأرض، كما يقوم المأذون بشرب الحشيش ويتحدث بألفاظ غير لائقة "ما أثار استياء عدد من الجمهور والذين شاهدوا العرض" حسب قوله.

كما يطالب الإمام بضرورة تدخل وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة ووزير الثقافة لوقف العرض المسرحى.


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