أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"البحوث الفلكية: "محرم" أطول الشهور فى 2015.. و"رجب" الأقصر

Google+ Print
"البحوث الفلكية: "محرم" أطول الشهور فى 2015.. و"رجب" الأقصر "البحوث الفلكية: "محرم" أطول الشهور فى 2015.. و"رجب" الأقصر
قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الشهر القمرى الجارى (محرم) هو أطول الشهور القمرية فى عام 2015 حيث يبلغ طوله 29 يوما و17 ساعة و41 دقيقة.

وأضاف تادرس، فى تصريحات صحفية، أن متوسط الشهر القمرى المعتاد يبلغ 29 يوما و12 ساعة، 44 دقيقة، موضحا أن أقصر شهر قمرى هذا العام كان شهر رجب، حيث كان 29 يوما و9 ساعات ، 16 دقيقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365