"البحوث الفلكية: "محرم" أطول الشهور فى 2015.. و"رجب" الأقصر

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الشهر القمرى الجارى (محرم) هو أطول الشهور القمرية فى عام 2015 حيث يبلغ طوله 29 يوما و17 ساعة و41 دقيقة.

وأضاف تادرس، فى تصريحات صحفية، أن متوسط الشهر القمرى المعتاد يبلغ 29 يوما و12 ساعة، 44 دقيقة، موضحا أن أقصر شهر قمرى هذا العام كان شهر رجب، حيث كان 29 يوما و9 ساعات ، 16 دقيقة.

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