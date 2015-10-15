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ضبط 6 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدر بطريق "بلبيس - الزقازيق"

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ضبط 6 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدر بطريق "بلبيس - الزقازيق" ضبط 6 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدر بطريق "بلبيس - الزقازيق"
تمكنت حملة مرورية بالشرقية، أمس الأربعاء، من التحفظ على 6 سائقين بطريق "الزقازيق –أبوحماد"، لعرضهم على النيابة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء سيد ندا مدير إدارة مرور الزقازيق، يفيد قيام حملة مرورية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتم إجراء التحاليل الطبية لعدد من السائقين.

وقامت الحملة بالتحليل لـ59 سائقا وأظهرت إيجابية 6 منهم والتحفظ عليهم طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

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مصر 365