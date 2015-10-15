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"أمن الشرقية" يشن حملة لمواجهة غلاء الأسعار ويضبط 22 مخالفة تموينية

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"أمن الشرقية" يشن حملة لمواجهة غلاء الأسعار ويضبط 22 مخالفة تموينية "أمن الشرقية" يشن حملة لمواجهة غلاء الأسعار ويضبط 22 مخالفة تموينية
شنت مباحث بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، حملة مكبرة، لمواجهة استغلال التجار وغلاء الأسعار لما يمثله من عبأ على المواطن البسيط ومتابعة الحالة التموينية، وحركة تداول السلع بنطاق المحافظة نظراً للمتغيرات الاقتصادية على الساحة المحلية.

تمكنت حملة مكبرة، من مباحث التموين قادها المقدم محمد زردق وكيل مباحث التموين برئاسة العقيد تامر السمرى رئيس مباحث التموين بالشرقية، وبإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى، من ضبط 22 مخالفة تموينية وعدد كبير من الألعاب النارية بمختلف أنواعها قبل التصرف فيها بالبيع، وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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