تجديد حبس سائق "توك توك" 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالسيدة زينب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس سائق "توك توك" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى جوهر الهيروين بمنطقة السيدة زينب.

وفى وقت سابق أمر كريم الجندى، وكيل أول نيابة السيدة زينب، بإشراف المستشار محمد سليم رئيس النيابة بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وبحيازته 9 تذاكر هيروين وسلاح أبيض.

وكان رجال مباحث قسم السيدة زينب، قد اشتبهوا فى المتهم "أ.ر.م" أثناء تواحده بجوار مستشفى قصر العينى الفرنساوى وفى يده سلاح أبيض، فتم تفتيشه فعثر بحوزته على 9 تذاكر من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ 245 جنيهًا، فتم تحرير محضر له يحمل رقم 10538 لسنة 2015 وتحويله للنيابة للتحقيق، وبعرض المتهم على النيابة اعترف بحيازته لمخدر الهيروين للاتجار، فتم حبسه على ذمة التحقيقات.