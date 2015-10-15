أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس سائق "توك توك" 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالسيدة زينب

Google+ Print
تجديد حبس سائق "توك توك" 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالسيدة زينب تجديد حبس سائق "توك توك" 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالسيدة زينب
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس سائق "توك توك" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى جوهر الهيروين بمنطقة السيدة زينب.

وفى وقت سابق أمر كريم الجندى، وكيل أول نيابة السيدة زينب، بإشراف المستشار محمد سليم رئيس النيابة بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وبحيازته 9 تذاكر هيروين وسلاح أبيض.

وكان رجال مباحث قسم السيدة زينب، قد اشتبهوا فى المتهم "أ.ر.م" أثناء تواحده بجوار مستشفى قصر العينى الفرنساوى وفى يده سلاح أبيض، فتم تفتيشه فعثر بحوزته على 9 تذاكر من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ 245 جنيهًا، فتم تحرير محضر له يحمل رقم 10538 لسنة 2015 وتحويله للنيابة للتحقيق، وبعرض المتهم على النيابة اعترف بحيازته لمخدر الهيروين للاتجار، فتم حبسه على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365