ضبط تشكيل عصابى لسرقة شاليهات إحدى القرى بالساحل الشمالى

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة من ضبط متهمين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة شاليهات إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا من قسم شرطة العلمين بضبط "محمد - ف - ع" 26 سنة عاطل، مقيم البحيرة -والسابق اتهامه فى القضية جنح لسنة 2005 أحداث أبو حمص سرقة متجر و"مصطفى - ح - ع" 25 سنة سائق مقيم البحيرة، والسابق اتهامه في القضية لسنة 2005 جنح أحداث أبو حمص سرقة متجر، لارتكاب حوادث سرقات الوحدات السكنية بقرية سياحية بدائرة قسم شرطة العلمين - بأسلوب كسر نوافذ الوحدات بواسطة أجنة حديدية، حيث تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة والدفع بمأمورية لمديرية أمن البحيرة وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة.



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