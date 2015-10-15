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"الجهاد الإسلامى" تدعو لرفع علم فلسطين فى كل أماكن التماس مع إسرائيل

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"الجهاد الإسلامى" تدعو لرفع علم فلسطين فى كل أماكن التماس مع إسرائيل "الجهاد الإسلامى" تدعو لرفع علم فلسطين فى كل أماكن التماس مع إسرائيل
أكدت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم التأكيد على استمرار انتفاضة القدس من خلال تصعيد المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى كافة مناطق التماس.

ودعت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، فى بيان صحفى، إلى رفع علم فلسطين فى كافة أماكن التماس مع إسرائيل تعبيراً على وحدة الشعب الفلسطينى، تحت عنوان "استمرار الانتفاضة".

وطالبت الحركة بتوسيع حملات إسناد ودعم شباب الانتفاضة فى القدس والضفة من خلال مسيرات فى كل أماكن التواجد الفلسطينى.كما دعت لجان واتحادات العلماء المسلمين والعرب لإسناد الانتفاضة.

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مصر 365