الجبهة الديمقراطية:"الجمعة" القادم يوم غضب فلسطينى ضد إرهاب إسرائيل

أعلن المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء أن بعد غد الجمعة سيكون يوم غضب شعبى شامل فى فلسطين المحتلة (القدس والضفة وقطاع غزة) ضد إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلى المنظم.

وأكدت الديمقراطية – فى بيان لها حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على نسخة منه – على أن الهبة الجماهيرية الكبرى فى القدس والضفة وقطاع غزة لن تركع أمام الإرهاب الدموى المنظم لدولة الاحتلال وقطعان المستعمرين المستوطنين.

ودعت رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض الحماية والقوات الدولية للأرض الفلسطينية وللشعب الفلسطينى وتقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولى برعاية الدول الخمس الكبرى ومرجعية قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الصراع الفلسطينى - الإسرائيلي.

كما دعت منظمة التحرير والسلطة لتقديم شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية على جرائم حرب الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة فى الخامس من يونيو 1967.

وقالت إن اللحظة التاريخية الاستثنائية للرد على جرائم دولة ارهاب الاحتلال والمستوطنين بالخطوات العملية تتطلب الآن وقف التنسيق الأمنى مع دولة إسرائيل ، إلغاء اتفاق باريس الاقتصادى المدمر للاقتصاد الفلسطينى ، إعلان إلغاء تقسيم وتجزئة الضفة الفلسطينية إلى مربعات ومناطق (أ ، ب ، ج) كما فعل اتفاق أوسلو وتداعياته طيلة 22 عاما فالقدس والأرض المحتلة وحدة لا تتجزأ.

وطالبت الديمقراطية بضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة من جميع الفصائل والقوى ومنظمات المجتمع الأهلى فى الضفة وغزة ، مرجعية موحدة فى القدس المحتلة ، قيادة مقاومة موحدة.

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