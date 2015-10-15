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حسن نصر الله يعلن تأييده "الانتفاضة الفلسطينية"

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حسن نصر الله يعلن تأييده "الانتفاضة الفلسطينية" حسن نصر الله يعلن تأييده "الانتفاضة الفلسطينية"
أعلن السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبنانى الأربعاء تأييده "المطلق لحق الشعب الفلسطينى وانتفاضته" ضد الاحتلال الإسرائيلى ، وقال نصر الله فى تصريحات على قناة "المنار" التابعة للحزب " أؤكد على تأييدنا المطلق لحق الشعب الفلسطينى وانتفاضته وحقوقه ووقوفنا الدائم الى جانب هذا الشعب وهذه الانتفاضة والهبة الشعبية"، وفق تعبيره.

وأضاف "علينا جميعا أن نكون إلى جانب الفلسطينيين ونساندهم بكل ما نستطيع، والإقرار بحقيقة أنه لا يوجد أمام الشعب الفلسطيني، ومن خلال ما يشهده العالم العربى والإسلامي، إلا خيار المقاومة وخيار الانتفاضة والقيام الشعبى بأشكاله المختلفة ليفرض إرادته على محتلى أرضه".

وتابع زعيم حزب الله "لقد ظن البعض إن الناس ملتهية عن فلسطين، وأن الوقت جيد لتهويد المسجد الأقصى، وقد حصلت الاستفزازات من قبل الإسرائيليين والوحيد الذى كان له الرد على الاستفزاز هو الشعب الفلسطينى الذى بدأ يدافع عن الأقصى وحال دون احتلال المستوطنين للمسجد الأقصى".

وقد استمرت الأربعاء الهجمات التى ينفذها شبان فلسطينيون بواسطة سكاكين، وقع هجومان فى القدس بعد ظهر الأربعاء نفذهما شابان فلسطينيان واسفرا عن اصابة عجوز اسرائيلية بجروح خطرة ومقتل المهاجمين برصاص الشرطة الإسرائيلية.
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مصر 365